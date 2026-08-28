Nueve espectáculos y doce funciones, así será este viernes la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo

Las propuestas para el público infantil abrirán la cuarta jornada de la XXIX Feria de Teatro de Castilla y León, este viernes. Además de las nuevas sesiones de Divierteatro, con sus actividades de animación y funciones en las plazas del Buen Alcalde y del Conde de Ciudad Rodrigo desde las 10:00 horas, la primera representación está concebida para espectadores a partir de seis meses. Será ‘El mar’, de los vallisoletanos de Teloncillo (Premio Nacional de Teatro para la Infancia), una obra que invita a descubrir las profundidades marinas, con títeres y música en directo, que podrá verse en el Espacio en Rosa a las 11:00 y las 12:30. A niños desde cuatro años se dirigirá ‘Origen’, de Borja Sand Art, que llega desde La Rioja para contar las maravillas de la Tierra y el universo, en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal (11:00): arte con arena, títeres, teatro de sombras, luces y música.

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A la misma hora, ya para público joven y adulto, el salón de actos Misioneras-Santa Teresa recibirá el estreno absoluto de ‘Polvareda’, de la vallisoletana Serena Manserra, un “homenaje abstracto a la figura de la mujer rural trabajadora de Italia”, construido desde la que se nutre danza contemporánea, que tendrá un segundo pase a las 20:30 horas. ‘180836 Bernarda’, de la también vallisoletana Lola Eiffel Company, otro trabajo de danza, en este caso combinado con teatro documento, tendrá doble pase en la Sala Tierra (12:30 y 17:00 horas).

La sesión vespertina en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal (19:00 horas) servirá para recibir por primera vez en la Feria a la compañía aragonesa Tranvía Teatro, que presentará ‘Llueve y hace sol en París’, “una historia sobre la pérdida, el encuentro y el diálogo; sobre la compasión y la comprensión; sobre el vértigo de vivir y la esperanza”. La asturiana Compañía Adrián Conde mostrará en el Espacio Afecir (21:30) su primer montaje para jóvenes y adultos: ‘Memoria de la Nisal’, historia de una familia unida por un secreto que invita “a reflexionar sobre las relaciones familiares, los silencios heredados y la necesidad de no olvidar para no repetir los errores del pasado”, reconocida con el Premio Jovellanos a la Producción Escénica 2025. Desde Extremadura llegará el cambio de registro hacia lo cómico que ofrecerá La Buffa en el cierre de la jornada (Patio de los Sitios, 23:30). ‘Ni FÚ, ni FÁ’, que será su carta de presentación en Ciudad Rodrigo, aborda en clave de clown los rifirrafes de la relación entre dos hermanas.

El programa de mañana viernes incluirá también dos trabajos de artes de calle. El espectáculo itinerante ‘Flow!!!’, de la segoviana El Puntillo Canalla Brass Band, partirá desde la Plaza del Conde a las 20:00 horas a ritmo de funk, jazz y música callejera que conecta con el espíritu festivo de Nueva Orleans desde el humor y la interacción con el público. En los jardines de Bolonia, la cita con el circo (22:30) supondrá el estreno en España de ‘Metábasis’, de la andaluza Cía La Ele Art, que actúa por primera vez en la Feria. Su montaje evoca la evolución vital, los cambios y el movimiento a los que alude el título (‘transición’ en griego antiguo).

Las actividades profesionales dentro del encuentro en Ciudad Rodrigo contará con nuevas presentaciones institucionales en el Palacio de Montarco. Este viernes será el turno de la Academia de las Artes Escénicas de España, que presentará sus principales líneas de trabajo para impulsar, investigar y difundir la creación escénica española, y de la Asociación de Empresas de Distribución y Gestión de las Artes Escénicas (ADGAE), que expondrá su labor de representación del sector y las oportunidades de colaboración entre distribuidores, compañías e instituciones.

También en el marco de encuentros profesionales, el director de la Feria de Teatro, Manuel González, mantendrá una reunión con representantes del municipio portugués de Loulé; mientras que la Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Castilla y León (Artesa) participará en un encuentro auspiciado por la Feria con la asociación del centro de Portugal Adescampado, integrada por una veintena de compañías y empresas escénicas. En una jornada especialmente destinada a estrechar lazos con el país vecino, la Feria contará con la visita del vicepresidente de la Cámara de Fundão, Rui Simão.

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