Terminada la segunda fase de rehabilitación de la plaza de Amayuelas en Ciudad Rodrigo

Finaliza la segunda fase de rehabilitación de la histórica plaza de Amayuelas de Ciudad Rodrigo. El alcalde, Marcos Iglesias, ha visitado la zona acompañado por el teniente de alcalde y delegado de Obras, Ramón Sastre, junto a los ediles José Manuel Jerez y Rubén Benito, con el objetivo de comprobar de primera mano el resultado de las intervenciones realizadas en este emblemático espacio del casco urbano. Durante el recorrido, la comitiva municipal ha podido observar el estado final de los pavimentos, el mobiliario y los diferentes elementos que se han renovado para mejorar la imagen y el uso diario de la plaza por parte de los vecinos.