De la escena clásica al circo, Ciudad Rodrigo se acerca a todos los públicos con once funciones

Dos estrenos absolutos de los nueve espectáculos que han tocado todos los palos del teatro, desde la vertiente más clásica hasta el circo sin olvidar la música o las propuestas contemporáneas. La tercera jornada de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo ha congregado a todo tipo de público en torno a la escena.

Publicidad Publicidad

El programa matinal arrancó con La Chana y su montaje de títeres, objetos y humor ‘El oráculo’, según informa Agencia ICAL. La compañía salmantina, que obtuvo en la Feria de Teatro de 2020 el Premio del Público al mejor espectáculo infantil por ‘Blancanieves’, indaga en su nuevo trabajo sobre el deseo de desentrañar lo desconocido a través de lo que cuentan los objetos cotidianos, en este caso para jóvenes y adultos.

La segunda propuesta para niños, a partir de cinco años, en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal llegó desde el País Vasco con ‘Scrooge y los fantasmas’, de la debutante en la Ciudad Rodrigo Khea Ziater, una adaptación libre y actualizada del ‘Cuento de navidad’, de Charles Dickens, que conjuga el trabajo actoral con títeres y recursos cinematográficos.

A la misma hora, en el salón de actos Misioneras-Santa Teresa, la compañía vallisoletana El Otro Lugar, también debutante en la cita escénica, se adentró en el teatro documento con ‘Soledades y compañías’, un diálogo entre mujeres que mezcla recuerdos radiofónicos con sonidos de hoy y música en directo. Esta reflexión sobre la soledad y la comunicación tiene un segundo pase en el mismo escenario por la tarde.

Feria De Teatro De Ciudad Rodrigo 27 Agosto 2026. Ical Vicente (3)

El primer estreno absoluto del día, ‘La ciencia de las flores’, producción madrileña de Claridiana / El Sol de York, entra también en el terreno del teatro documental y la autoficción para abordar el asunto de la presión que viven las mujeres ante la maternidad, un montaje para jóvenes y adultos.

Publicidad Publicidad

La segunda primicia, ‘Los guardianes de la memoria’, de los extremeños La Escalera de Tijera, alude a diversos sentimientos humanos desde el género circense y con música en directo. Este montaje de carácter itinerante, dirigido a todos los públicos, parte desde la Plaza de Herrasti para emprender su recorrido por el entorno monumental de Ciudad Rodrigo.

También pueden verse las últimas producciones de dos compañías castellanas y leonesas. Los salmantinos de Teatro de Poniente están con ‘Leo’, que entre la comedia y el drama propone un viaje emocional por acontecimientos históricos desde el pasado siglo de la mano del héroe Leonardo Caruso Rosso. La segoviana Nao d’amores, ganadora de un Max en la última edición de los galardones, lleva a los espectadores a su universo clásico, aunque en esta ocasión aparca el teatro medieval y renacentista para sumergirse en la España isabelina a través de la sátira de Valle-Inclán ‘Farsa y licencia de la reina castiza’.