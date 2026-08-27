Unionistas recibe 100.000 euros de ayudas por activos publicitarios de la RFEF

La Real Federación Española de fútbol destina un importe de cuatro millones de euros para promocionar la Primera RFEF. Y Unionistas ha cubierto todas las exigencias para poder recibir sus cien mil euros de ayudas por activos publicitarios.

La federación distribuye el importe en tres anexos diferentes: el primero de ellos lo determinan soportes publicitarios en terreno de juego, soportes de comunicación, Hospitality, acciones de marketing en estadios, asistencia de jugadores a eventos, uso del logo del club por parte de la RFEF; el segundo anexo corresponde a la U televisiva y soportes móviles del terreno de juego; y la tercera y última incluye la promoción de la OTT distribuidora de la competición, así como para los contenidos producidos por la RFEF en redes y demás contenido publicitario.