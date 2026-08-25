'Pasculandia' se fija su objetivo en Unionistas

Pascu ha sido uno de los fichajes más importantes para el filial de Unionistas. Y el vallisoletano viene con ganas de reivindicarse. Hasta el momento, Pascu habla maravillas de su llegada al filial de Unionistas pero apunta más alto.

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¿Cómo llega Pascu a Unionistas? “Cuando rescindo contrato con el Valladolid, mi representante me dice que hay esta propuesta y yo ya conocía bastante el club porque he jugado contra ellos todavía mi vida. Hablé con Garci y me explicó cómo iban a ser las cosas. Me convencieron y tengo planes de futuro”.

¿Cómo has visto el crecimiento del club desde la lejanía? “Es un club que se fundó hace poco y es joven, pero está haciendo las cosas muy bien y cada año van sacando mejores jugadores y categorías. Ya en División de Honor, que nunca habían jugado, lograron subir y permanecer. Lo veo bien estructurado en cantera y Garci es muy cercano, eso hace que tengamos más confianzas”.