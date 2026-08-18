A Unionistas se le cae la opción de Pau Martínez

Unionistas esperaba la rescisión de Pau Martínez en el Nástic de Tarragona para incorporar al extremo. Sin embargo, tal y como puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM, el jugador ha dicho 'no' a la oferta charra y jugará en el Algeciras.
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Debido a esta situación, Antonio Paz ha activado rápidamente la opción de Willy Chatiliez. El chileno ya ha llegado a un acuerdo con Unionistas (el movimiento fue adelantado por @RRumores) y se formalizará en las próximas horas.
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Por lo tanto, Unionistas todavía tendrá que realizar un movimiento más para completar la plantilla con otro extremo.