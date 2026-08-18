Momento en el que un toro hiere a una de las personas en el encierro Villarino de los Aires

Villarino de los Aires está inmerso en sus fiestas patronales. En uno de los encierros que han tenido lugar durante la mañana de este martes, 18 de agosto, dos personas han resultado heridas en el encierro matutino por dos toros diferentes de la ganadería Valrubio.

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Dos de los toros, quedando rezagados en el trayecto, han arremetido contra alguno de los asistentes tras haber destrozado una de las talanqueras y seguir su trayecto por el pueblo, fuera de la zona delimitada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salamanca24horas (@salamanca24horas) Según ha podido saber Salamanca24horas, ninguna de las personas afectadas han sufrido heridas por asta de todo. Una de ellas ha sido una persona nonagenaria y otra un varón que al hacer frente al animal, ha resultado herido, aunque no por asta de toro y simplemente ha sido atendido por unas heridas en diferentes partes del cuerpo.