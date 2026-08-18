Un conductor resulta herido tras incendiarse su vehículo en la DSA-621, en Monterrubio de la Armuña

Un conductor ha resultado herido leve durante la noche de este pasado lunes después de que el vehículo que conducía se incendiara en el kilómetro 2 de la carretera DSA-621, en el término municipal de Monterrubio de la Armuña.

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El aviso fue recibido por el servicio de emergencias 112 alrededor de las 22:31 horas. El vehículo se encontraba junto a la cuneta cuando se originó un conato de incendio.

La rápida intervención de los Bomberos permitió sofocar las llamas y extinguir el incendio; por su parte, el conductor resultó herido leve al salir del vehículo en marcha y fue atendido en el mismo lugar de los hechos.