Castilla y León regresa a la Situación Operativa 0 del Plan Infocal

La Junta de Castilla y León ha rebajado este martes18 de agosto la Situación Operativa del Plan Infocal contra los incendios forestales en toda la Comunidad Autónoma al nivel 0 (SIT-0).

La Junta de Castilla y León declara la Situación Operativa 1 en la Comunidad al haber una decena de incendios activos

La Situación Operativa en #CyL cambia a SIT-0 al desaparecer las causas que motivaron la declaración de SIT-1.

Más información en #INFORCYL https://t.co/G0Ctp9IqkQ pic.twitter.com/bTd7IBTiSd — Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) August 18, 2026

Tal y como se ha explicado desde la cuenta de la red social X @naturalezacyl, que forma parte de la Consejería de Medio Ambiente y Energía, las causas de esta decisión recaen en la desaparición “de las causas que motivaron la declaración del SIT-1 el pasado sábado".