Castilla y León regresa a la Situación Operativa 0 del Plan Infocal

La Junta de Castilla y León ha rebajado este martes18 de agosto la Situación Operativa del Plan Infocal contra los incendios forestales en toda la Comunidad Autónoma al nivel 0 (SIT-0).
La Situación Operativa en #CyL cambia a SIT-0 al desaparecer las causas que motivaron la declaración de SIT-1.— Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) August 18, 2026
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Tal y como se ha explicado desde la cuenta de la red social X @naturalezacyl, que forma parte de la Consejería de Medio Ambiente y Energía, las causas de esta decisión recaen en la desaparición “de las causas que motivaron la declaración del SIT-1 el pasado sábado".
En concreto, la Situación Operativa 1 se declaró el pasado sábado 15 de agosto en toda Castilla y León debido a la presencia de una decena de incendios forestales en las provincias de Salamanca, Ávila, León y Zamora.