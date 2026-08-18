Abierto el plazo para solicitar subvenciones destinadas a conservar y restaurar patrimonio cultural en municipios inferiores a 20.000 habitantes

La Junta de Castilla y León ha destinado una serie de subvenciones a particulares y entidades sin ánimo de cara a fomentar las diferentes actuaciones de conservación y restauración de bienes inmuebles dentro del patrimonio cultural situado en municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
Estas ayudas podrán ser solicitadas por personas físicas, personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro y agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas sin fines de lucro, comunidades de propietarios, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado aunque carezcan de personalidad jurídica.
Los requisitos son los siguientes: ser propietarios, poseedores o titulares de derechos reales sobre bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural, situados en municipios de Castilla y León con población inferior a 20.000 habitantes o entidades locales menores pertenecientes a los mismos, de acuerdo con la última actualización del padrón de habitantes; en el caso de ser una agrupación, nombrar un representante con poderes bastantes, para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación; no concurrir en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y estar sujeto a las obligaciones que con carácter general, se establecen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
Las acciones a las que podría ir destinada esta ayuda, pudiendo alcanzar hasta el 70% del total de los gastos subvencionables, con el límite de 30.000 euros por beneficiario (incluso en el caso de que el beneficiario no pudiera obtener el 70% del total de los gastos subvencionables como consecuencia de la insuficiencia de la disponibilidad presupuestaria, la Junta le subvencionará hasta agotar el crédito disponible), serán las siguientes: realización de obras de conservación de bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, que hayan tenido como finalidad el mantenimiento del inmueble con sus características y materiales originales, siempre que se hayan realizado y finalizado con anterioridad a la convocatoria, y en todo caso dentro del plazo de ejecución; y realización de obras de restauración de bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, que hayan tenido por objeto la restitución de la imagen y unidad del bien, a través de operaciones de reintegración de elementos deteriorados, perdidos o eliminados en su momento, con el fin de recuperar el carácter original del inmueble y su función y que pueden suponer la ejecución de nuevos elementos, siempre que se hayan realizado y finalizado con anterioridad a la convocatoria, y en todo caso dentro del plazo de ejecución.
De este modo y hasta el 31 de agosto, se podrán solicitar este tipo de subvenciones. Toda la información de los organismos convocantes, así como la documentación necesaria se puede ver en el siguiente enlace.