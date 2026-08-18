Abierto el plazo para solicitar subvenciones destinadas a conservar y restaurar patrimonio cultural en municipios inferiores a 20.000 habitantes

La Junta de Castilla y León ha destinado una serie de subvenciones a particulares y entidades sin ánimo de cara a fomentar las diferentes actuaciones de conservación y restauración de bienes inmuebles dentro del patrimonio cultural situado en municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

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Estas ayudas podrán ser solicitadas por personas físicas, personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro y agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas sin fines de lucro, comunidades de propietarios, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado aunque carezcan de personalidad jurídica.

Los requisitos son los siguientes: ser propietarios, poseedores o titulares de derechos reales sobre bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural, situados en municipios de Castilla y León con población inferior a 20.000 habitantes o entidades locales menores pertenecientes a los mismos, de acuerdo con la última actualización del padrón de habitantes; en el caso de ser una agrupación, nombrar un representante con poderes bastantes, para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación; no concurrir en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y estar sujeto a las obligaciones que con carácter general, se establecen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

Las acciones a las que podría ir destinada esta ayuda, pudiendo alcanzar hasta el 70% del total de los gastos subvencionables, con el límite de 30.000 euros por beneficiario (incluso en el caso de que el beneficiario no pudiera obtener el 70% del total de los gastos subvencionables como consecuencia de la insuficiencia de la disponibilidad presupuestaria, la Junta le subvencionará hasta agotar el crédito disponible), serán las siguientes: realización de obras de conservación de bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, que hayan tenido como finalidad el mantenimiento del inmueble con sus características y materiales originales, siempre que se hayan realizado y finalizado con anterioridad a la convocatoria, y en todo caso dentro del plazo de ejecución; y realización de obras de restauración de bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, que hayan tenido por objeto la restitución de la imagen y unidad del bien, a través de operaciones de reintegración de elementos deteriorados, perdidos o eliminados en su momento, con el fin de recuperar el carácter original del inmueble y su función y que pueden suponer la ejecución de nuevos elementos, siempre que se hayan realizado y finalizado con anterioridad a la convocatoria, y en todo caso dentro del plazo de ejecución.