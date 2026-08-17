Valdelosa vive otro gran día en honor a San Roque dedicado a las artes culinarias

Si algo tiene España es que su gastronomía es de las mejores del mundo. Valdelosa, en honor al buen producto que dan las tierras charras, han organizado un concurso de tortillas en el que los vecinos de la localidad han podido participar.
De este modo, han seguido con unas fiestas muy esperadas por muchos, en un día muy especial dedicado a la cocina y a las artes culinarias. Para además seguir con un día destinado a saciar el estómago, los más pequeños han participado en un taller en donde se han convertido en Mini Chefs.
Así pues, Valdelosa sigue viviendo unos días muy especiales en honor a San Roque, unas fiestas patronales en honor a San Roque que comenzaron con la estelar actuación de David Civera, apostando un año más por artistas de reconocida reputación nacional.