Varias dotaciones de la Policía Nacional y de la Policía Local se han movilizado a primera hora de la tarde de este lunes en la calle Palacio Valdés, a la altura del número 8, alertados por lo que, en primera instancia, apuntaba a ser una pelea.

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Tras recibir el aviso, minutos antes de las 16:00 horas, se ha producido un amplio despliegue policial en el lugar.

Amplio Despliegue Policial En La Calle Palacio De Valdés Por Un Aviso De Pelea