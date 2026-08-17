Una persecución policial en Salamanca capital se salda con un detenido y una furgoneta atrapada en las escaleras de la calle Gran Capitán

Una furgoneta robada en La Rúa ha terminado atrapada en unas escaleras de Gran Capitán después de protagonizar una persecución policial durante la mañana de este lunes, 17 de agosto.

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Los hechos, ha podido confirmar este medio, se han producido cuando efectivos tanto de la Policía Local como de la Nacional comenzaron a perseguir el vehículo, que había sido sustraído previamente en la citada calle.

Durante la huida, el conductor accedió con la furgoneta por las escaleras situadas en la confluencia de Gran Capitán con el barrio Vidal, donde el vehículo quedó finalmente atrapado y sin posibilidad de proseguir con su huida.