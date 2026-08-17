Un hombre resulta herido al chocar dos coches en la Puerta de Zamora

A las 17:38 horas de la tarde de este lunes, el 112 de Castilla y León ha recibido un aviso alertando de un accidente ocurrido en la Puerta de Zamora.
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El suceso, una colisión entre dos coches, se ha saldado con un hombre de 60 años herido y aquejado de dolor en el cuello.
Así pues, en el lugar se han personado agentes de la Policía Local y Nacional, así como una ambulancia para atender al varón y valorar su posible traslado al Hospital de Salamanca.
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Los agentes de la Policía Local se encuentran investigando las circunstancias que rodean el suceso.