Piden dos años de cárcel para el humorista salmantino Quequé por un delito de coacciones

El humorista y presentador Héctor de Miguel Martín, conocido como ‘Quequé’, se sentará el próximo 30 de noviembre en el banquillo de los acusados para responder por un presunto delito de coacciones contra Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos.

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El juicio comenzará a las 9:30 horas en el Tribunal de Instancia de Valladolid. La Fiscalía pide dos años de prisión para el cómico, además de su inhabilitación profesional durante la condena y una indemnización de 6.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados.

La acusación particular, ejercida por Castellanos, eleva la petición hasta los cuatro años de cárcel al atribuir a ‘Quequé’ un delito de coacciones y otro de incitación al odio. También reclama una multa de 24 meses y 12.000 euros de indemnización.

El procedimiento se inició tras la denuncia presentada por Castellanos, quien acusa al humorista de haberla señalado públicamente y de provocar que sus seguidores contactaran de forma masiva con la asociación. Según su versión, el teléfono de Abogados Cristianos llegó a recibir más de 1.200 llamadas en un solo día, una situación que calificó de insostenible y que, afirmó, llegó a hacerle temer por su seguridad y la de sus hijas.

Los hechos están relacionados con unas declaraciones de ‘Quequé’ posteriores al anuncio de Castellanos de una querella contra él por unas manifestaciones sobre el Valle de los Caídos y los sacerdotes. La causa por un supuesto delito de odio fue archivada en 2025 por la Audiencia Provincial de Madrid al no apreciar delito.

El proceso llega después de que el humorista fuera detenido el pasado 15 de julio en Salamanca por una orden de busca y captura dictada por un juzgado madrileño en otro procedimiento. Tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad y se acogió a su derecho a no declarar.

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