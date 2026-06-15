Herida una mujer atropellada por una moto en la calle Alcalde Navarro González de Salamanca

A las 07:54 horas se ha registrado el atropello de una moto a una mujer de unos 40 años en la calle Alcalde Navarro González, en Salamanca capital. El suceso ha tenido lugar en una zona urbana de esta vía, a primera hora de la mañana.

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La herida se queja de dolor en un brazo y en una pierna, por lo que ha tenido que ser atendida en el lugar por los servicios sanitarios.

Hasta el punto del incidente se ha desplazado la Policía Local de Salamanca, así como efectivos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) También se ha movilizado Sacyl, que ha trasladado a la víctima en ambulancia al Hospital de Salamanca.