Tres personas han resultado heridas tras un accidente en la SA-804, en el kilómetro 11, a la altura de San Morales. Según indicaba el Servicio de Emergencias del 1-1-2, una persona de unos 50 años habría quedado inconsciente con motivo del impacto. Aunque en un principio se informó de ello, fuentes cercanas han explicado que no se encontraba inconsciente en el momento del choque.

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El accidente ha ocurrido sobre las 19:04 horas de este sábado, 1 de agosto, momento en el que dos vehículos, un turismo y una furgoneta, han colisionado de manera frontal. Hasta el lugar se han trasladado recursos sanitarios, entre ellos un helicóptero medicalizado, además de la Guardia Civil de Tráfico.

Más tarde, se han movilizado hasta el lugar de los hechos un equipo sanitario procedente de Villoria, que ha atendido a las otras dos personas heridas mientras el helicóptero medicalizado se encargaba de la persona que se encontraba más grave. Luego, ha sido trasladada hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.