La presencia de humo por un hornillo encendido moviliza a los bomberos hasta el centro de Salamanca

Los bomberos de Salamanca se han movilizado hasta la céntrica calle José Jauregui tras un aviso por humo procedente del bloque de piso situado en el número 15. Un incidente que ha movilizado rápidamente al Servicio de Extinción de Incendios para dar con la causa.

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Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Salamanca24horas (@salamanca24horas) Tras llegar hasta el lugar, los vecinos del lugar dejaron un hornillo encendido con uno huevos en su interior, lo que originó una gran columna de humo que ha alertado a los habitantes del lugar.

Bomberos De Salamanca En La Calle José Jauregui Para Comprobar El Humo Procedente De Una Vivienda