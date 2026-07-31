La Policía Nacional de Salamanca sorprende a un varón con más de 25 gramos de hachís

La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Publicidad Publicidad

Según informan fuentes de la Comisaría Provincial de Salamanca, el varón fue interceptado en la vía pública portando más de 25 gramos de hachís, así como 915 euros en billetes.

Las mismas fuentes explican que la actuación se llevó a cabo dentro del operativo de prevención y lucha contra el tráfico minorista de drogas. En cierto momento observaron a un varón que, tras percatarse de la presencia policial, intentó huir.

Cuando fue interpelado, según la Policía, se mostró muy nervioso y con un comportamiento sospechoso. Al ser registrado se le encontraron dentro de una bandolera que llevaba colgada dos trozos de hachís, así como el mencionado dinero.