Santa Marta estrena su conexión con la red de Salamanca y pone fin a décadas de problemas con el agua

Santa Marta de Tormes da por finalizada una de sus reivindicaciones históricas. El Ayuntamiento ha culminado el proceso técnico y administrativo que permitirá, desde el próximo 1 de agosto, poner en funcionamiento la conexión de la red municipal de abastecimiento con el sistema de agua potable de Salamanca, una actuación considerada estratégica para el futuro del municipio.

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El arranque del nuevo sistema se realizó este viernes desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de La Aldehuela, donde se activó el mecanismo que permitirá trasladar el agua hasta los depósitos reguladores de Santa Marta. Con esta actuación, el municipio dejará atrás los problemas derivados de la captación propia, marcada durante años por episodios de turbidez y dificultades para garantizar una calidad estable del agua.

El alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo, destacó que se trata de un proyecto que ha requerido "muchos años de trabajo", recordando que han transcurrido 12 años desde que surgió la idea y 9 años de trabajo material para hacer realidad la conexión.

"El problema del agua de Santa Marta era un problema de origen. Nuestra captación provenía del río y del canal de Villagonzalo, un agua que en determinados momentos presentaba una elevada turbidez y hacía muy complicado el tratamiento en una potabilizadora con más de 40 años de antigüedad", explicó Mingo.

El regidor señaló que la nueva conexión supone "poner fin a una situación heredada" y garantizar un servicio acorde a las exigencias actuales. "Ya no es solo una cuestión de sabor, es una cuestión de responsabilidad. No puede ser que en los tiempos actuales tengamos que encontrarnos con problemas de turbidez que afecten al consumo humano", afirmó.

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Una inversión de 1,1 millones de euros para una infraestructura de más de tres kilómetros La actuación ha supuesto una inversión global de aproximadamente 1,1 millones de euros, destinada a la construcción de una conducción de más de tres kilómetros de longitud que conecta la ETAP de La Aldehuela con el depósito regulador de Santa Marta, además de la adaptación de la estación de bombeo necesaria para garantizar el suministro.

La financiación ha contado con la colaboración de distintas administraciones. La Junta de Castilla y León, a través de Somacyl, ha aportado el 40% de la inversión (454.173 euros), mientras que el Ayuntamiento de Santa Marta asumirá el 60% restante.

Mingo defendió que la conexión con Salamanca era la opción más eficiente frente a otras alternativas como la construcción de una nueva estación potabilizadora. "Teniendo una instalación como la de Salamanca, con capacidad para abastecer a cientos de miles de personas, no era razonable invertir ocho millones de euros en una nueva potabilizadora cuando podíamos solucionar el problema con una inversión cercana al millón de euros", señaló.

Un coste reducido para los vecinos El nuevo sistema de abastecimiento contará también con una nueva regulación del servicio que permitirá gestionar y facturar el coste del agua procedente de Salamanca a través de REGTSA mediante un segundo recibo específico.

Según el estudio económico realizado por el Ayuntamiento, el impacto será reducido para la mayoría de los usuarios. El 83% de los abonados se situará en el tramo mínimo de consumo, con un coste aproximado de siete céntimos de euro al día por disponer de agua de mayor calidad.

"Por siete céntimos al día los vecinos de Santa Marta van a tener un agua de mucha calidad y un servicio que mejora claramente su calidad de vida", aseguró el alcalde.

Salamanca celebra una conexión "necesaria" para los municipios del entorno El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, quiso poner en valor la colaboración entre administraciones y reconoció la insistencia del Ayuntamiento de Santa Marta para sacar adelante el proyecto.

Carbayo aseguró, en tono distendido, que David Mingo "ha sido muy pesado" en la defensa de esta conexión, aunque reconoció que esa insistencia ha sido clave para hacerla realidad. "Ha sido muy pesado para conseguir que esta conexión a la red de suministro de agua de Salamanca a través de la ETAP sea una realidad. Era una necesidad para Santa Marta", afirmó.

El alcalde salmantino destacó la importancia de que la capital pueda extender su sistema de abastecimiento a otros municipios del entorno. "Estamos felices de incorporar al suministro de agua desde la ETAP a un municipio más, en este caso al segundo municipio más poblado de la provincia", señaló.