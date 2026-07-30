Voluntarios de Protección Civil de Santa Marta participan en la labores de extinción del incendio de Fermoselle

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santa Marta de Tormes se ha desplazado hasta Fermoselle para ayudar en el amplio dispositivo de emergencia decretado en el incendio forestal que arrancó entre Trabanca y Fermoselle.

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De este modo, cinco voluntarios se han desplazado hasta la zona afectada con un vehículo pick up equipado con autobomba y un vehículo de logística, poniendo así a disposición de la Junta de Castilla y León sus medios y su experiencia.