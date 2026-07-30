Dos nuevos autobuses híbridos se incorporan al transporte metropolitano de Salamanca

A las 10:30 horas de este jueves, la Plaza de España de Villamayor ha acogido la presentación de dos nuevos vehículos, incorporados por la empresa Avanza al servicio metropolitano de la provincia del Tormes. En concreto, se trata de dos nuevos autobuses híbridos incorporados por la empresa al transporte metropolitano del alfoz salmantino, en concreto en los municipios de Villamayor y Santa Marta.

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Así, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Eloy Ruiz, ha participado este jueves, junto al alcalde de Villamayor, Ángel Peralvo; el alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo; el jefe del Servicio de Movilidad y Transformación Digital, Raúl San Segundo y Eugenio Blázquez, representante de Avanza, en el acto de presentación de dos nuevos autobuses híbridos incorporados por la empresa al transporte metropolitano del alfoz salmantino.

Tal y como han explicado, uno de los vehículos prestará servicio en la línea que conecta Villamayor con Salamanca, mientras que el segundo reforzará el servicio en la ruta de Santa Marta de Tormes. En este sentido, durante su intervención, el delegado territorial ha destacado que esta incorporación supone un nuevo paso en la renovación de la flota del transporte metropolitano de Salamanca, un proceso iniciado el pasado mes de enero con la presentación de otros dos vehículos híbridos para las líneas de Carbajosa de la Sagrada y Santa Marta de Tormes. Esta actuación responde, según detalla la institución, al compromiso de la Junta de Castilla y León de ofrecer un servicio público cada vez más eficiente, moderno y respetuoso con el medio ambiente.

Detalles de los nuevos vehículos Los nuevos autobuses, según se detalla, son vehículos híbridos Mercedes-Benz Citaro Hybrid de doce metros y piso bajo integral, diseñados para mejorar la experiencia de viaje de los usuarios y garantizar un transporte plenamente accesible. Además, están equipados con doble rampa para personas con movilidad reducida, sistema de arrodillamiento, conexión wifi, puertos USB para la recarga de dispositivos móviles, aire acondicionado reforzado, cristales tintados y un avanzado sistema de purificación del aire con filtros antivirales de alta eficiencia.

Desde el punto de vista medioambiental, los nuevos autobuses incorporan un motor Mercedes-Benz OM936 de última generación, compatible con combustibles renovables HVO, "que permite reducir de forma muy significativa las emisiones contaminantes". La combinación de esta mecánica con la tecnología híbrida disminuye aproximadamente un 22 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo a avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible.

Por otro lado, con capacidad de hasta 105 viajeros, los nuevos vehículos permiten mejorar tanto la comodidad como la accesibilidad del servicio, favoreciendo la movilidad diaria de estudiantes, trabajadores y del conjunto de los vecinos del alfoz salmantino. Así, la incorporación de estos nuevos vehículos se integra en el modelo de movilidad impulsado por la Junta de Castilla y León a través de Buscyl, la tarjeta que permite a las personas empadronadas en la Comunidad viajar de forma gratuita e ilimitada en eltransporte metropolitano e interurbano de titularidad autonómica.