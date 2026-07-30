La Guardia Civil alerta de estafas telefónicas que piden falsas donaciones para los incendios de Madrid

La Guardia Civil ha emitido una alerta pública tras detectar un incremento de llamadas telefónicas fraudulentas que solicitan aportaciones económicas en favor de los afectados por los incendios forestales de la Comunidad de Madrid. A través de un comunicado difundido en su perfil de la red social X, la Benemérita ha avisado sobre la operatividad de estos grupos y ha instado a la ciudadanía a verificar cualquier petición de ayuda antes de realizar una aportación.

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El modus operandi detectado consiste en realizar llamadas aleatorias apelando a la solidaridad ciudadana para recabar fondos destinados a las labores de auxilio y reconstrucción. Ante esta situación, el instituto armado aconseja desconfiar sistemáticamente de estas llamadas e insiste en la necesidad de consultar directamente a los organismos oficiales y entidades autorizadas para confirmar la validez de las campañas de recolección de fondos.