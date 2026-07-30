Las salas de ensayo municipales volverán a ser gratuitas para los grupos de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca volverá a poner a disposición de los grupos y solistas de la ciudad salas de ensayo gratuitas, una iniciativa que alcanza su sexta edición consecutiva y que forma parte del Centro de Producción Musical Ciudad de Salamanca.

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El plazo de inscripción permanecerá abierto del 31 de julio al 31 de agosto a través de la web de Ciudad de Cultura. Las salas podrán utilizarse del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027.

El programa está dirigido a grupos y solistas en activo, siempre que al menos el 50 % de los integrantes del grupo estén empadronados en Salamanca.