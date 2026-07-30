La DGT activa el segundo dispositivo especial de la Operación Verano 2026 ante la previsión de 54,5 millones de desplazamientos

Recomendaciones y factores de prevención para los conductores

A pesar del despliegue de medios, la DGT recuerda que la seguridad vial depende en última instancia de la responsabilidad de los usuarios. En este sentido, es fundamental realizar una puesta a punto del vehículo antes de salir a la carretera, prestando especial atención al estado de los neumáticos, el sistema de alumbrado, los frenos, la batería, los niveles de líquidos y la climatización, cuya eficiencia es prioritaria frente a las altas temperaturas. Además, Tráfico recalca la importancia de planificar los trayectos, consultar el estado de las vías y cumplir estrictamente las normas de circulación, haciendo hincapié en la tasa cero de alcohol y drogas, la moderación de la velocidad —con una campaña específica durante el mes de agosto—, la atención plena sin distracciones y el uso obligatorio de los sistemas de retención.