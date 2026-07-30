La DGT activa el segundo dispositivo especial de la Operación Verano 2026 ante la previsión de 54,5 millones de desplazamientos

La Dirección General de Tráfico pone en marcha este viernes el segundo dispositivo especial de la Operación Verano 2026, enfocado en el mes con mayor movilidad del año. Durante este periodo, se prevé que se realicen unos 54,5 millones de desplazamientos de largo recorrido. Aunque en los últimos años las salidas vacacionales se han distribuido de forma más escalonada a lo largo de los fines de semana, el primer fin de semana de agosto continúa registrando una alta intensidad circulatoria, con una estimación de 5,6 millones de viajes. Además, el auge del teletrabajo en diversos sectores podría favorecer que parte de estos trayectos se adelanten al jueves, distribuyendo mejor el flujo de vehículos.
El incremento de la circulación durante los primeros días de agosto coincide con la combinación de tres flujos clave: el relevo entre quienes inician y concluyen sus vacaciones, los trayectos habituales de fin de semana y el continuo tránsito de vehículos hacia Portugal y el Magreb en dirección a los puertos de embarque. Esta coincidencia afectará especialmente a las vías de salida de las grandes ciudades y a las rutas hacia zonas turísticas. Para optimizar el tráfico, la DGT propone itinerarios alternativos en vías de alta capacidad y recuerda que la información actualizada sobre retenciones y recomendaciones puede consultarse a través de su portal web oficial.