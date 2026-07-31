Al menos una persona ha resultado herida al sufrir un grave accidente en la carretera que une Villarmayor y Ledesma.

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El vehículo se ha salido de la vía cuando circulaba por la DSA-540, dentro del término municipal de Villarmayor, y ha dado varias vueltas de campana hasta quedar sobre un solar colindante a la carretera.

Imagen del vehículo siniestrado en Villarmayor - Foto: Bomberos de Ledesma