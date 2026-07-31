Mejora “sensible” en la evolución del incendio de Fermoselle con buena previsión para levantar confinamientos y desalojos

Buenas noticias en torno a la evolución del incendio forestal de Fermoselle, en Zamora. Los trabajos desarrollados durante la noche y esta madrugada han sido muy fructíferos y, según la información del jefe de servicio de medioambiente de la Junta, Mariano Rodríguez, existe una “mejora sensible”.

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Actualmente hay pequeños focos activos en las zonas más inaccesibles, ha reiterado el jefe de servicio, quien también ha informado que, gracias a esos trabajos de consolidación, “la situación ha mejorado”.

Precisamente esa mejora de la situación, “hace prever que poco a poco se vayan levantando las restricciones”, en ese sentido, ha explicado, aunque siempre con cautela, “se podrán levantar los confinamientos y algunos desalojos, así como los cortes de carreteras y suministro eléctricos”.