El incendio de Fermoselle mantiene evacuadas a unas mil personas mientras el viento dificulta su control

El incendio forestal declarado este miércoles en Fermoselle (Zamora) continúa en nivel 2 de gravedad y mantiene evacuadas a unas mil personas de catorce localidades, mientras que Fermoselle y Fariza permanecen confinadas, según ha recogido la Agencia Ical. Durante la jornada no ha sido necesario ordenar nuevos desalojos, aunque el acceso a la zona sigue restringido a los vehículos relacionados con la gestión de la emergencia.

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Las condiciones meteorológicas continúan dificultando el trabajo del operativo. El viento de componente oeste-sur está complicando especialmente las tareas de extinción en las inmediaciones de Mámoles y Fariza, obligando a mantener un amplio despliegue de medios para evitar la propagación de las llamas.