El incendio de Fermoselle mantiene evacuadas a unas mil personas mientras el viento dificulta su control

El incendio forestal declarado este miércoles en Fermoselle (Zamora) continúa en nivel 2 de gravedad y mantiene evacuadas a unas mil personas de catorce localidades, mientras que Fermoselle y Fariza permanecen confinadas, según ha recogido la Agencia Ical. Durante la jornada no ha sido necesario ordenar nuevos desalojos, aunque el acceso a la zona sigue restringido a los vehículos relacionados con la gestión de la emergencia.
Las condiciones meteorológicas continúan dificultando el trabajo del operativo. El viento de componente oeste-sur está complicando especialmente las tareas de extinción en las inmediaciones de Mámoles y Fariza, obligando a mantener un amplio despliegue de medios para evitar la propagación de las llamas.
Según ha informado Ical en el incendio trabajan actualmente 15 medios aéreos, 20 cuadrillas terrestres, once autobombas, ocho bulldóceres y numerosos técnicos y agentes medioambientales. Además, participan efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con 99 militares y 35 vehículos, junto a refuerzos llegados de distintos puntos de España y de Serbia.