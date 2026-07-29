Evacuan Fermoselle ante la proximidad del incendio

El incendio forestal declarado este miércoles entre Fermoselle y Trabanca ha sido elevado a Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR2) al poder suponer un grave riesgo para la población y para bienes no forestales.

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Los medios aéreos y terrestres trabajan desde las 13:00 horas para intentar controlar las llamas, que han obligado a activar medidas de protección para los vecinos de varias localidades cercanas.

Alerta Incendio Fermoselle

Según ha informado Protección Civil de Castilla y León, se ha decretado la evacuación hacia Bermillo de Sayago de los vecinos de Formariz, Záfara, Fornillos de Fermoselle, Palazuelo de Sayago, Pinilla de Fermoselle, Mámoles, Cibanal, Camping las Arribes, viviendas dispersas por la zona y Fermoselle.

Hasta el momento hay trabajando en la extinción del incendio 39 medios.