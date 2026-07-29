Alrededor de las 16:00 horas de este miércoles 29 de julio, el Ayuntamiento de Candelario ha informado a través de sus redes sociales de la caída de una rama de gran tamaño en el territorio de Fuentes de Béjar.

Este suceso, ocurrido a la altura de la fábrica El Navazo ha obligado a cortar parcialmente la carretera entre los municipios de Candelario y Béjar.