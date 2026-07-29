Declarado IGR2 de riesgo el incendio entre Fermoselle y Trabanca

Varios medios aéreos y terrestres trabajan desde las 13:00 horas de este miércoles para tratar de extinguir un incendio forestal declarado entre Trabanco y Fermoselle.

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Por el momento se desconocen las causas y la incidencia de las llamas, pero los medios de extinción trabajan a contrarreloj para tratar de controlar la situación. A las 13:15 horas ya había movilizados tres helicópteros apafuegos, así como dos brigadas y una autobomba. En total, son 19 los medios que se encuentran trabajando en el lugar.

Pese a que las primeras informaciones apuntaban a dos incendios diferentes, finalmente la Junta de Castilla y León, a través de Inforcyl, ha señalado que se trata de un único fuego.

No obstante, en un primer momento algunos vecinos de Trabanca se han desplazado por sus propios medios a la zona en la que inicialmente se marcaba el fuego y, estos, han comprobado que el fuego se encuentra activo en el municipio zamorano.

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A las 13:36 horas, la Junta declaraba el incendio como Índice de Gravedad Potencial 1 (IGR1) debido a la rapidez con la que avanzaban las llamas hacia un núcleo de población.

Posteriormente, a las 14:15 horas, el incendio ha sido elevado a Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR2), al poder comportar un grave riesgo para la población y para bienes no forestales.

Alrededor de las 16:25 horas, se ha informado del corte de la carretera CL-527, en el kilómetro 55, cruce con la carretera ZA-315, así como la carretera ZA-P-2221.