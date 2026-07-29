La Guardia Civil de Salamanca escolta el regreso de los bomberos portugueses tras su apoyo en la extinción de los incendios de Ávila

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Salamanca ha escoltado este miércoles al convoy de bomberos portugueses en su viaje de regreso a Guarda, una vez finalizada su participación en las labores de extinción de los incendios forestales que han afectado a la provincia de Ávila durante los últimos días.
Con este acompañamiento, la Guardia Civil ha querido reconocer el trabajo desarrollado por los efectivos desplazados desde Portugal, que han colaborado junto a los servicios españoles en la lucha contra el fuego.
En concreto, el agradecimiento se ha dirigido a los efectivos de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), a los Bomberos Voluntarios de la subregión de Beiras y Serra da Estrela y a la Unidad de Emergencia de Protección y Socorro (UEPS) de la Guardia Nacional Republicana (GNR), destacando su profesionalidad, esfuerzo y compromiso durante la lucha contra los incendios.
Desde la Guardia Civil han subrayado que la cooperación entre ambos países vuelve a demostrar su importancia en situaciones de emergencia, en las que la colaboración transfronteriza resulta fundamental para proteger a la población y al medio natural.
El mensaje de despedida concluyó con un emotivo reconocimiento a los equipos portugueses: "Buen viaje de vuelta a casa, hermanos portugueses. Gracias por vuestra ayuda. Siempre juntos".