Jesús Álvarez reivindica en Salamanca los valores del deporte y el periodismo en una charla organizada por Caja Rural

El periodista deportivo Jesús Álvarez ha protagonizado este miércoles una charla en la sede de Caja Rural de Salamanca, donde ha repasado algunos de los momentos más destacados de su trayectoria profesional y ha reflexionado sobre la evolución del periodismo deportivo y los cambios experimentados por la profesión durante las últimas décadas.

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Álvarez, que ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en Televisión Española, ha agradecido la invitación y el recibimiento recibido en Salamanca, una ciudad que ha asegurado conocer bien por las numerosas ocasiones en las que ha trabajado cubriendo partidos de fútbol y otros acontecimientos deportivos.

Durante el encuentro, el periodista ha recordado que, aunque RTVE le ha jubilado en 2023, considera que un periodista “nunca deja de ser periodista”. “Lo llevamos en el ADN. Seguimos pendientes de la actualidad y de las noticias todos los días”, ha afirmado.

La conversación ha servido para recorrer algunos de los episodios más significativos de sus casi cinco décadas de profesión, así como para compartir anécdotas con algunas de las grandes figuras del deporte español. Entre ellas ha destacado la relación de amistad que mantiene con el salmantino Vicente del Bosque desde su etapa como jugador del Real Madrid. Álvarez ha elogiado la calidad humana del exseleccionador nacional y ha recordado con humor los partidos benéficos que ambos han disputado y la afición compartida por los autodefinidos.

Charla De Jesús Álvarez

Uno de los asuntos que ha centrado la charla ha sido la transformación del periodismo deportivo. Jesús Álvarez ha explicado que la irrupción de las nuevas tecnologías, las redes sociales y la multiplicación de los medios de comunicación han cambiado profundamente la forma de ejercer la profesión.

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En este sentido, ha recordado que en sus primeros años existía una relación mucho más cercana entre periodistas y deportistas. “Antes éramos muy pocos periodistas y convivíamos prácticamente a diario con los jugadores. Hoy somos muchos más medios y esa cercanía se ha perdido”, ha señalado, aunque también ha reconocido las ventajas que la tecnología ha aportado al trabajo periodístico.

El periodista también ha rememorado algunas de las grandes coberturas que ha realizado a lo largo de su carrera, entre ellas el Mundial de España de 1982, sobre el que ha reflexionado acerca de las circunstancias que rodearon entonces a la selección española.

Charla De Jesús Álvarez

Uno de los momentos más personales de la charla ha llegado al recordar el secuestro de su suegro, el empresario Emiliano Revilla, por la banda terrorista ETA en 1988. Álvarez ha relatado la dureza de aquellos 249 días de cautiverio, un episodio que ha vivido desde una doble perspectiva, la familiar y la periodística. Ha explicado que, aunque el portavoz oficial de la familia era el abogado Rafael Vázquez, muchos compañeros acudían a él en busca de información y siempre ha intentado responder con honestidad, compartiendo únicamente aquellos datos que podía hacer públicos.