Estos son los beneficiarios de las ayudas del alquiler en Salamanca

Los solicitantes de las ayudas del alquiler 2025 ya conocen la cuantía que recibirán tras resolverse la convocatoria de la Junta de Castilla y León. Una noticia muy positiva que ayudará a miles de personas en la región.

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Según los datos facilitados por la institución regional, un total de 3.429 familias recibirán 8,85 millones de euros, por lo que del total de personas que solicitaron esta ayuda recibirán la cuantía económica, siempre y cuando los solicitantes hayan cumplido con los requisitos.