El PSOE contrapone en las Cortes "la falta de ayudas directas al campo por parte de la Junta"

El PSOE de Salamanca ha denunciado este miércoles en las Cortes la ausencia de ayudas extraordinarias directas por parte de la Junta de Castilla y León en apoyo a los agricultores salmantinos ante “la difícil situación” por la que está atravesando el sector agrario.

Publicidad Publicidad

El secretario general de los socialistas salmantinos, David Serrada, ha asegurado que muchas explotaciones agrícolas de la provincia están soportando el incremento de costes en fertilizantes, carburantes y suministros a la pérdida de rentabilidad en la producción que atraviesa buena parte del sector primario.