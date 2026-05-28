El PSOE contrapone en las Cortes "la falta de ayudas directas al campo por parte de la Junta"

El PSOE de Salamanca ha denunciado este miércoles en las Cortes la ausencia de ayudas extraordinarias directas por parte de la Junta de Castilla y León en apoyo a los agricultores salmantinos ante “la difícil situación” por la que está atravesando el sector agrario.
El secretario general de los socialistas salmantinos, David Serrada, ha asegurado que muchas explotaciones agrícolas de la provincia están soportando el incremento de costes en fertilizantes, carburantes y suministros a la pérdida de rentabilidad en la producción que atraviesa buena parte del sector primario.
Esta es una situación que viene provocada, ha insistido Serrada, "por la falta de compromiso de la Junta con nuestros agricultores” puesto que, en el caso de Salamanca, “no ha destinado ni un solo euro a ayudas directas”. Esto, tal como ha añadido, "contrasta con la postura que mantiene el Gobierno de España, quien ha movilizado un paquete de ayudas para el sector agrario superior a 877 millones de euros".