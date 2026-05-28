El PSOE lleva a las Cortes el “abandono absoluto a pueblos de Salamanca" en torno al abastecimiento de agua

Los procuradores del PSOE por Salamanca, Fran Díaz, Noelia Merino y Miguel Ángel Luengo llevan a las Cortes de Castilla y León "la creciente crisis de abastecimiento de agua que sufren numerosos municipios de la provincia y acusan a la Junta de perpetuar una política de abandono, improvisación y promesas incumplidas”.

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De esta manera, han registrado este jueves varias iniciativas en la Cámara autonómica donde se urge al gobierno de Mañueco sobre "la falta de ejecución de infraestructuras prometidas desde hace décadas, la ausencia de inversiones y las deficiencias en el abastecimiento de agua potable en la provincia."

"La Junta sigue propiciando que en Salamanca haya municipios de primera y municipios de segunda, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en servicios tan básicos como el abastecimiento de agua potable", recrimina el procurador Fran Díaz: "Cada vez son más los pueblos que dependen de bidones y camiones cisterna para poder beber agua".

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Tal y como defienden, califican como "inadmisible" que cada verano aumente el número de municipios obligados a recurrir a sistemas de emergencia para abastecerse de agua potable: "Esta situación se ha normalizado por culpa de la falta de planificación e inversión de la Junta de Castilla y León”.

En este sentido, los procuradores del PSOE, han pedido información detallada sobre los controles sanitarios y las garantías higiénicas del agua distribuida mediante estos bidones y camiones cisterna por parte de la Diputación de Salamanca: "Los vecinos tienen derecho a saber qué controles se están realizando y si la Junta está supervisando realmente que el agua que se distribuye cumple todas las garantías sanitarias”.

Por último, el PSOE de Salamanca considera que la falta de inversiones en infraestructuras hidráulicas “está poniendo en riesgo la calidad de vida y el futuro de muchos pueblos” y exige a la Junta “menos propaganda y más soluciones reales”.