Ciudad Rodrigo pone a punto su red de saneamiento con un plan integral de limpieza

Ciudad Rodrigo está llevando a cabo un plan de limpieza integral de las redes de saneamiento del núcleo urbano, una actuación que se desarrollará durante un mes y alcanzará toda la localidad.

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Los trabajos incluyen la limpieza de las canalizaciones mediante agua a presión para eliminar posibles taponamientos, así como una inspección con cámara robotizada por control remoto que permite detectar fugas y roturas ocultas.

El alcalde, Marcos Iglesias, y el delegado de Obras e Instalaciones, Ramón Sastre, han subrayado la importancia de esta intervención, destinada a mejorar el funcionamiento general de la red y solucionar problemas que hasta ahora pasaban desapercibidos.