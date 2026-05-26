Abierta la inscripción para el VI Concurso de Fotografía de Ciudad Rodrigo

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha abierto el plazo de inscripción para participar en el VI Concurso de Fotografía, una iniciativa cultural que busca poner en valor el rico patrimonio monumental de la ciudad a través de la creatividad y la mirada artística de los participantes. La temática de esta edición será “Interiores de los monumentos de Ciudad Rodrigo”, en la que se invita a fotógrafos profesionales y aficionados, mayores de edad, a retratar la belleza arquitectónica, histórica y artística que esconden los espacios interiores de los edificios más emblemáticos del municipio.

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Cada participante podrá presentar un máximo de dos fotografías inéditas, en color o blanco y negro, y realizadas mediante cualquier técnica fotográfica, aunque el jurado valorará especialmente aquellas imágenes que mantengan la autenticidad de la captura sin montajes ni composiciones digitalizadas.

El concurso pretende fomentar el interés por la fotografía artística vinculada al legado histórico de Ciudad Rodrigo. El plazo de presentación permanecerá abierto durante el mes de junio de 2026 hasta las 14:00 horas del día 30 de junio.

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Los trabajos deberán entregarse físicamente en la Casa Municipal de Cultura, en horario de entrega de 10:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas, de lunes a viernes o en la dirección “Casa Municipal de Cultura. Apartado de correos 59. Plaza del Conde, 2. 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)”.

El certamen contempla un primer premio dotado con 250 euros y diploma, además de un segundo accésit de 150 euros y diploma. Las fotografías galardonadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, que se reserva el derecho de publicación y difusión, citando siempre la autoría de las obras.

Como colofón al certamen, todas las imágenes admitidas a concurso conformarán una exposición pública en la Casa Municipal de Cultura.