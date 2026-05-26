Los bomberos de Salamanca se ‘pasan’ al fútbol y buscan el Campeonato de España

Una selección de los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Salamanca participarán el próximo 1 de junio en el XXV Campeonato de España de Fútbol 7 Bomberos.

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Este torneo se celebra en Gijón y reunirá a cerca de mil profesionales de toda España en torno a la figura del ‘deporte rey’.

La ciudad acudirá a este campeonato nacional con dos equipos, repartidos entre veteranos (más de 40 años) y de categoría open, donde pueden participar tanto bomberos jóvenes como veteranos.

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La presencia del equipo salmantino no es solo el reflejo de su buen estado físico, sino que también es sinónimo de “unión, el compañerismo y la cohesión que caracteriza al Parque de Bomberos de Salamanca, donde se convive muchas horas y el trabajo en equipo es esencial”, apuntan desde del propio servicio.

En el campeonato participarán un total de 64 equipos (40 de Open y 24 de Veteranos) que se enfrentarán en una primera fase de grupos, accediendo los dos primeros de la ‘liguilla’ a las fases de eliminatorias directas que discurrirán desde octavos a la final.

Cabe destacar que la participación en el campeonato no deja a Salamanca sin su excelente servicio, puesto que existe una coordinación interna para garantizar el personal necesario para garantizar la total operatividad. De hecho, muchos bomberos realizan cambios de turnos o solicitan vacaciones para poder asistir al campeonato.