Este martes, 26 de mayo, la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria colgaba el cartel de 'sold out', una de las que más plazas constaba y que más ha tardado en recibir a sus Médicos Internos Residentes

Salamanca por fin llega a su fin de cara a conocer las plazas de Médicos Internos Residentes que se han completado en la capital del Tormes, un día muy esperado por los centros sanitarios de la provincia salmantina que han visto como de los 102 puestos ofertados durante este 2026, se han logrado cubrir cada uno de ellos. En total, un centenar de futuros médicos realizarán su formación en Salamanca con la incertidumbre de saber si se quedarán finalmente en territorio salmantino o si buscarán otras alternativas.

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Este martes, 26 de mayo, a las 14:35 horas se terminaban de completar las plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, donde a cuentagotas han logrado terminarse ante una especialidad muy importante en la provincia salmantina. De este modo, las 18 plazas en total que se ofrecían han conseguido completarse y ya esperan a casi una veintena de Médicos Internos Residentes.

Cabe destacar que el primer día se llenaban todas las plazas ofertadas en Cardiología, acogiendo en su seno a tres de los mejores 50 MIR de Salamanca, entre ellos dos hermanas zamoranas y el mejor MIR de Extremadura, situando a Salamanca en el mapa entre los grandes de uno de los servicios más demandados del país.

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Como es lógico, poco a poco iban completando así las demás especialidades, entre las que se encontraban Alergología, Anatomía Patológica, Anestesiología y Reanimación, Angiología y Cirugía Vascular, Aparato Digestivo, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Cirugía Torácica, Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, Endocrinología y Nutrición, Hematología y Hemoterapia, Medicina de Urgencias y Emergencias, Medicina del Trabajo, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina Nuclear, Medicina Preventiva y Salud Pública, Microbiología y Parasitología, Nefrología, Neumología, Neurocirugía, Neurofísiología Clínica, Neurología, Obstetricia y Ginecología, Oftalmología, Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Otorrinolaringología, Pediatría y sus Áreas Específicas, Psiquiatría, Radiodiagnóstico, Reumatología y Urología.

De todas ellas, al tercer día ya se encontraban con el cartel de ‘sold out’ Oftalmología, Medicina de Urgencias, Dermatología y Endocrinología, que se sumaban así a cardiología con cinco servicios del hospital de Salamanca esperando a sus MIR y siendo uno de los destinos favoritos de los estudiantes en toda Castilla y León.

Otro de los momentos más importantes para la historia del hospital de Salamanca fue la elección de Cristina López Sánchez, que se convertía en la primera MIR en elegir Urgencias en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

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Tras dieciséis días de elecciones y adjudicaciones de plazas como Médicos Internos Residentes, de un total de 22 días naturales, Medicina Familiar y Comunitaria finalizaba todas sus plazas completando así 102 de 102 disponibles, a la espera de que vayan llegando en las próximas semanas todos los MIR, uno de los momentos más importantes a la hora de formarse tanto como médico como persona.

Especialidades elegidas en Salamanca junto al número MIR que la ha seleccionado Primer día (4 de mayo de 2026)

Cardiología - 16

Cardiología - 40

Cardiología - 50

Anestesiología y Reanimación - 146

Hematología y Hemoterapia - 188

Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología 271

Pediatría y sus Áreas Específicas 281

Hematología y Hemoterapia - 285

Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología - 359

Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología - 382

Cirugía Ortopédica y Traumatología - 427

Otorrinolaringología - 570

Endocrinología y Nutrición - 588 Segundo día (5 de mayo de 2026)

Hematología y Hemoterapia - 926

Oncología Médica - 1.069

Radiodiagnóstico - 1.108

Oftalmología - 1.232

Cirugía Ortopédica y Traumatología - 1.314 Tercer día (6 de mayo de 2026)

Oftalmología - 1.652

Neurología - 1.724

Medicina de Urgencias y Emergencias - 1.757

Pediatría y sus Áreas Específicas - 1.854

Endocrinología y Nutrición - 1.917

Medicina Familia y Comunitaria 1.931 Cuarto día (7 de mayo de 2026)

Otorrinolaringología - 2.129

Obstetricia y Ginecología - 2.232

Medicina Interna - 2.255

Psiquiatría - 2.362

Anestesiología y Reanimación - 2.446

Aparato Digestivo - 2.553

Urología - 2.622

Oncología Médica - 2.661

Neurocirugía - 2.761 Quinto día (8 de mayo de 2026)

Aparato Digestivo - 2.988

Anestesiología y Reanimación - 3.023

Anatomía Patológica - 3.030

Anestesiología y Reanimación - 3.072

Cirugía Ortopédica y Traumatología - 3.135

Hematología y Hemoterapia - 3.178

Aparato Digestivo - 3.269 Sexto día (11 de mayo de 2026)

Obstetricia y Ginecología - 3.517

Obstetricia y Ginecología - 3.521

Urología - 3.567

Cirugía General y Aparato Digestivo - 3.728

Radiodiagnóstico - 3.880

Cirugía General y Aparato Digestivo - 3.914

Medicina Familiar y Comunitaria - 4.014

Pediatría y sus Áreas Específicas - 4.128

Psiquiatría - 4.149

Angiología y Cirugía Vascular - 4.182 Séptimo día (12 de mayo de 2026)

Radiodiagnóstico - 4.213

Oncología médica - 4.235

Radiodiagnóstico - 4.298

Hematología y hemoterapia - 4.313

Neurología - 4.367

Pediatría - 4.368

Cirugía General y del Aparato Digestivo - 4.672

Pediatría - 4.679

Pediatría - 7.797

Pediatría - 7.891 Octavo día (13 de mayo de 2026)

Psiquiatría - 4.932

Reumatología - 5.018

Reumatología - 5.037

Neumología - 5.144

Neumología - 5.303

Alergología - 5.336

Anatomía Patológica - 5.437

Medicina Familia y Comunitaria - 5.477

Medicina Interna - 5.505

Cirugía Torácica - 5.532 Noveno día (14 de mayo de 2026)

Medicina Interna - 5.691

Medicina Intensiva - 5.806

Medicina Intensiva - 6.081

Medicina Interna - 6.297 Décimo día (18 de mayo de 2026)

Medicina Interna - 6.305

Medicina Familiar y Comunitaria - 6.493

Medicina Nuclear - 6.616

Medicina Física y Rehabilitación - 6.686

Medicina Física y Rehabilitación - 6.699

Nefrología - 7.204 Undécimo día (19 de mayo de 2026)

Nefrología - 7.191

Oncología Radioterápica - 7.399

Neurofisiología Clínica - 7.492 Duodécimo día (20 de mayo de 2026)

Medicina Familiar y Comunitaria - 7.837 Decimotercer día (21 de mayo de 2026)

Medicina Familiar y Comunitaria - 8.639

Medicina Familiar y Comunitaria - 8.862

Medicina Familiar y Comunitaria - 9.056 Decimocuarto día (22 de mayo de 2026)

Microbiología y parasitología - 9.157

Medicina del Trabajo - 9.207

Medicina Familiar y Comunitaria - 9.759

Medicina Familiar y Comunitaria - 9.319

Medicina Familiar y Comunitaria - 9.931 Decimoquinto día (25 de mayo de 2026)

Medicina Familiar y Comunitaria - 10.204

Medicina Preventiva y Salud Pública - 10.454

Medicina Familiar y Comunitaria - 11.021

Medicina Preventiva y Salud Pública - 11.146 Decimosexto día (26 de mayo de 2026)