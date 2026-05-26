Impulsando el tejido empresarial de la comunidad, la compañía ha realizado compras a cerca de 400 proveedores castellanos y leoneses por valor de 278 millones de euros, un 25% más que el año anterior

Castilla y León es una de las piezas clave del negocio de Iberdrola en España. Por ello, la compañía ha reafirmado su compromiso con la comunidad autónoma con un impacto económico total de 904 millones de euros en 2025.

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Además, Iberdrola se ha consolidado como una de las empresas que más contribuye fiscalmente en la región. De hecho, la contribución fiscal de la compañía se ha incrementado un 6% en 2025, hasta superar los 285 millones de euros.

Iberdrola ha efectuado compras a cerca de 400 proveedores en Castilla y León por valor de 278 millones de euros, un 25% más que el año anterior, impulsando el tejido empresarial de la comunidad. Entre los principales proveedores de la compañía en la región destacan empresas como Copsa, Kepler, AOC, Marval, Talartos, Cuarta Esfera, Surya o Tecinsa. La compañía contribuye así a la vertebración del territorio y a la creación de oportunidades industriales y de innovación en un mercado en crecimiento, con un alto componente exportador. Estas colaboraciones suponen una oportunidad para desarrollar una cadena de valor en las comunidades en las que se asienta y situar a la industria española como referente internacional.

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La actividad económica de la compañía se sustenta en las más de 900 personas que trabajan en la región. Iberdrola desarrolla un modelo empresarial a largo plazo, capaz no solo de generar resultados económicos, sino también de impulsar el progreso y el bienestar en nuestro entorno. Lo hace a través del fortalecimiento del tejido empresarial —mediante compras, inversiones y creación de empleo—, con un objetivo último claro: avanzar en la electrificación de la economía.

Iberdrola llega a su Junta General de Accionistas, la de su 125 aniversario, que se celebra este viernes 29 de mayo, cerca de máximos históricos de capitalización bursátil con 135.000 millones de euros, lo que la consolida como la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo. Este año, además, será todavía más participativa, accesible, cercana, sostenible e innovadora poniendo a disposición de sus accionistas múltiples canales para participar a distancia y la posibilidad de asistir de forma telemática, además de la asistencia presencial con reserva de asiento.

Durante la reunión, la compañía someterá a sus accionistas la aprobación de los resultados del ejercicio 2025, en el que invirtió 14.460 millones de euros e incrementó su beneficio neto en un 12% hasta alcanzar los 6.285 millones de euros.

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Iberdrola cuenta con 35.000 accionistas castellanos y leoneses que este año se beneficiarán de un dividendo de 0,68 euros por acción. De hecho, en el orden del día se ha propuesto un dividendo complementario de 0,427 euros por acción, que se suma a los 0,253 euros por acción abonados el 2 de febrero como dividendo a cuenta. De esta manera, se destinarán 4.500 millones a dividendos correspondientes al ejercicio 2025, lo que supone un incremento del 12% respecto a la cuantía distribuida el año pasado.

Adicionalmente, la compañía ha propuesto por cuarto año consecutivo un dividendo de involucración de 0,005 euros brutos por acción (1 euro bruto por cada 200 acciones) que cobrarán todos los accionistas con derecho a participación si se alcanza un quórum de constitución de, al menos, el 70% del capital social.

Castilla y León consolida su liderazgo verde

Iberdrola consolida su liderazgo innovador y renovable en Castilla y León, que se afianza como uno de sus principales polos de desarrollo de energía limpia en España, donde opera ya más de 6.300 megavatios (MW), situándola como la comunidad autónoma con más megavatios ‘verdes’ instalados por la compañía. Este impulso contribuye además a dinamizar el medio rural, generando actividad económica y empleo local, y reforzando su papel como motor de crecimiento sostenible.

Se encuentra inmersa en el inicio de la puesta marcha del parque eólico iglesias – 70,5 MW- en Burgos, con los aerogeneradores más potentes de Iberdrola en España hasta la fecha. Los aerogeneradores tienen una potencia unitaria de 6,4 MW, casi 8 veces superior a la de los primeros que se instalaron en nuestro país hace más de dos décadas. Con palas de 70 metros de longitud y un diámetro de 170 m. -tres veces mayor que el de los primeros aerogeneradores-, que hace que su altura total duplique a la de la Catedral de Burgos.

La comunidad es un hub natural de recursos renovables, con amplio suelo disponible, un ecosistema industrial consolidado y una red de proveedores con amplia experiencia en proyectos energéticos. Ejemplo de ello es la alianza de coinversión de Iberdrola con Norges Bank Investment Management, que ya suma 1.500 MW de potencia renovable en operación. Entre estos activos destaca la planta fotovoltaica de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, con 316 MW, que no solo suministra energía limpia, sino que también dinamiza la economía local y genera actividad en su entorno.

Destacan las dos instalaciones fotovoltaicas de Velilla y Virgen de Areños III, que en conjunto suman 400 MW en la montaña palentina. En la provincia de Burgos, Iberdrola puso en marcha su primera planta fotovoltaica de la región, Revilla-Vallejera (50 MW), pionera en hibridación en España y que ahora incorpora además un sistema de almacenamiento, su primera gran batería en la comunidad de 25 MW de potencia.

Un modelo energético sostenible

Iberdrola impulsa un modelo energético sostenible, en equilibrio con la naturaleza y las personas, con objetivos claros: alcanzar las cero emisiones netas antes de 2040 y lograr un impacto positivo en biodiversidad en 2030.

A través del Programa Convive, la compañía promueve la integración de las energías renovables con el entorno, favoreciendo su compatibilidad con la agricultura, la ganadería o la apicultura y generando espacios que incluso actúan como refugios de biodiversidad.

Un ejemplo de esta convivencia es la planta de Revilla-Vallejera (Burgos), donde más de 600 ovejas pastan de forma habitual y donde también se desarrollan iniciativas innovadoras como el cultivo de setas. Este modelo de “pastoreo solar” y aprovechamiento agrícola beneficia al sector primario, mejora el mantenimiento natural de la instalación y contribuye a la protección del entorno, demostrando cómo las renovables pueden generar valor económico, social y ambiental en el territorio.

Más de 50.000 km de líneas eléctricas

En Castilla y León, i-DE, la distribuidora de Iberdrola, volvió a cerrar el pasado ejercicio con los mejores índices de calidad de suministro eléctrico. La compañía gestiona más de 50.000 kilómetros de líneas eléctricas y cuenta con 15.754 centros de transformación en servicio y 249 subestaciones.

I-DE dispone en la región de una infraestructura moderna y digitalizada, preparada para afrontar los retos de la electrificación de la economía y ofrecer un servicio más eficiente y fiable, contribuyendo a un modelo energético más sostenible, competitivo y resiliente. No obstante, para acompañar el crecimiento de la demanda eléctrica y la integración de nuevas energías renovables, resulta imprescindible seguir impulsando un marco que favorezca una inversión sostenida en redes, clave para garantizar una transición energética ordenada y eficiente.

La continua digitalización de la red permite disponer de más información en tiempo real, facilitando la implantación de medidas de eficiencia, anticipación y mejora del servicio. El desarrollo de redes inteligentes está así dando respuesta a los nuevos usos energéticos y a las necesidades de los ciudadanos en un contexto de transición energética.

En paralelo, la compañía continúa reforzando sus infraestructuras mediante actuaciones de modernización, compactación y ampliación de subestaciones, destinadas a mejorar la fiabilidad del suministro, aumentar la capacidad de integración renovable y reducir el impacto ambiental. Estas intervenciones incorporan soluciones avanzadas de digitalización y control, y se complementan con iniciativas de formación y divulgación en seguridad eléctrica dirigidas tanto a futuros profesionales como a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, contribuyendo a la prevención de riesgos y al conocimiento de la red en el territorio.

Más de 50 iniciativas sociales en Castilla y León

La Fundación Iberdrola España ha llegado a la sociedad castellana y leonesa a través de los distintos programas que desarrolla: por un lado, sus iniciativas de formación inclusiva, divulgación de arte y cultura y las distintas restauraciones e iluminaciones – como el exterior de la Catedral de Ávila, el interior de la Catedral de Palencia y la Catedral Nueva de Salamanca, la iglesia palentina de San Hipólito el Real , la iglesia de San Pedro Ad Vincula en Salamanca, la cuádruple esclusa del Canal de Castilla, la basílica de San Juan de Baños, considerada la más antigua en pie de España, y la Academia de Caballería de Valladolid - y, por otro, las líneas de solidaridad y cooperación gracias a su Programa Social y de biodiversidad, ámbitos con los que está extremadamente comprometida.

Desde hace una década, Iberdrola, a través de su Fundación en España, ha impulsado cerca de 50 iniciativas sociales en Castilla y León. Las cuatro entidades seleccionadas en la convocatoria de 2025 fueron: Fundación Alcándara (Proyecto Hombre Salamanca), Fundación Aspanias Burgos y Fundación Aldaba (Proyecto Hombre Valladolid).

Cabe destacar el Plan Románico Atlántico, un ejemplo de cooperación institucional y de participación público – privada que además de enfocarse en la restauración y recuperación de monumentos de Zamora, Salamanca y Portugal, pretende poner en valor todo un territorio, impulsando una visión sostenible, inteligente y de gestión constante del patrimonio.

Ricobayo, el nuevo faro de talento de Iberdrola

Iberdrola quiere seguir manteniendo el pulso y el contacto con la comunidad autónoma y con todas las partes implicadas y para ello apuesta por retener y atraer el talento joven. Así, vuelve a sus orígenes de la mano del futuro, el talento y la innovación. Las instalaciones que han albergado durante décadas el Laboratorio de Hidráulica de Iberdrola, una referencia mundial en el campo de la ingeniería junto a la presa de Ricobayo (Zamora), se han transformado en un proyecto pionero: un centro de innovación y formación por el que pasarán anualmente al menos 1000 futuros profesionales de todos los rincones de España.

Además, en colaboración con la Fundación Rei Afonso Henriques, impulsa iniciativas de sensibilización dirigidas a jóvenes de centros escolares zamoranos, centradas en los retos actuales del cambio climático y la transición energética.

La electrificación avanza en la región

Iberdrola alcanza ya los 920 puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos en Castilla y León, lo que refuerza su posición como la red de recarga pública más extensa de la región.

De estos puntos, distribuidos en todas las provincias de la comunidad, aproximadamente el 30% son de recarga rápida, superrápida o ultrarrápida, capaces de recargar hasta 200 km de autonomía entre 5 y 40 minutos, permitiendo realizar cualquier trayecto operado por la alianza Iberdrola | bp pulse.

Por otra parte, la compañía ha impulsado a lo largo del pasado ejercicio pioneras comunidades solares que suman más de 13.000 familias que ya disfrutan de esta energía sin necesidad de instalar paneles en sus hogares.

La electrificación también avanza en el ámbito térmico, donde soluciones como la aerotermia se consolidan como una alternativa eficiente y sostenible para los hogares y las empresas, en línea con el compromiso de Iberdrola por impulsar usos energéticos cada vez más limpios y descarbonizados.

Cabe destacar que el centro de Hermanas Hospitalarias en Palencia ha sido el primer cliente en conectarse a la red de calor renovable que Iberdrola España está impulsando en la ciudad. Además, ya hay nuevos acuerdos firmados con otros clientes y otros en negociación que se irán incorporando progresivamente a esta red de calor sostenible.