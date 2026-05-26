Impulsar la retención y atracción de talento en Salamanca mediante una amplia oferta formativa pública

La oferta educativa que se ofrece en Salamanca es uno de los grandes puntos que tiene de cara a atraer y retener talento en la ciudad. Conocida mundialmente por sus universidades, también destacan los diferentes colegios e institutos públicos salmantinos, dependientes del Servicio Público de Educación, que oertan una gran variedad educativa con estudios únicos y atractivos para los jóvenes, tanto en Salamanca capital como en su provincia.

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Cabe destacar que Salamanca sigue luchando en pro de fomentar las nuevas tecnologías, lo que también se hace notar en la cantidad de estudiantes que se acercan hasta la capital del Tormes para formarse. Así pues, la Junta de Castilla y León ofrece un amplio catálogo para estudiar en Salamanca, con formaciones muy curiosas y poco conocidas que no se imparten en otros lugares de España y que sitúan a la ciudad charra como un destino ideal.

Hace tan solo unos meses, se anunciaba que Salamanca contaría con nuevos dobles grados de Formación Profesional a realizarse en la ciudad, otro punto que hace que se diferenciara de otras comunidades autónomas para así impartir esas enseñanzas en cualquier de los centros públicos. Estos nuevos dobles FP eran Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas y Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos, en el CIFP Rodríguez Fabrés; Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos, en el CIFP Rodríguez Fabrés; Técnico Superior en Integración Social y Técnico Superior en Mediación Comunicativa, en la Escuela Santiago Uno y en el Instituto de Enseñanzas Aplicadas; y Técnico Superior en Marketing y Publicidad y Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, en el IES Venancio Blanco.

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Eso sí, estos son simplemente algunos de los nuevos que se impartirán como indicó Rocío Lucas, consejera de Educación, en donde tendrán una duración de tres años con la realización de prácticas en empresas del sector al superar las asignaturas.