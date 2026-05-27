El PSOE solicitará a la Diputación de Salamanca una oficina provincial de viviendas o solucionar los problemas de agua potable en la provincia

El Partido Socialista de la Diputación de Salamanca realizará una serie de mociones en el próximo pleno que se celebrará el viernes, 29 de mayo. Entre ellas, se encuentran la creación de una oficina provincial de vivienda aprovechando el Plan Estatal del Gobierno de España, solucionar los problemas de agua potable o fomentar las aplicaciones agrícolas desde la institución salmantina para ayudar a controlar mejor la ganadería extensiva.

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Con respecto a solicitar la apertura de una oficina provincial de vivienda, desde el PSOE exponen que se trata de aprovechar el Plan Estatal de Vivienda para luchar contra la despoblación, según explica Fernando Rubio, diputado provincial. De este modo, se lograría aprovechar la cuantía económica destinada a las diferentes Comunidades Autónomas, aumentando así la construcción de las mismas en municipios donde “no existen”.

Como ya indicó SALAMANCA24HORAS el pasado mes de marzo, Salamanca ha sido una de las provincias que más empresas ha perdido, todo a raíz de la despoblación donde se sitúa en el territorio salmantinos en seis habitantes por kilómetros cuadrado. Entre las comarcas de Salamanca que más habitantes han perdido han sido Vitigudino, Ledesma, Peñaranda y La Fuente de San Esteban, problema que han realzado los diputados provinciales del PSOE. Como ha expuesto el propio Rubio, la provincia de Salamanca “está en una situación crítica y de inanición”, por lo que hace falta que “acompañen a los Ayuntamientos”.

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Otra de las mociones que se presentarán en el próximo pleno serán los problemas de agua potable en algunos puntos de la provincia de Salamanca, entre ellos la zona de Cespedosa, el Puente del Congosto o Guijo de Ávila. Como ha indicado Mirial Tobal, esta última localidad ha sido una de las que ha tenido que pedir cisternas de agua potable, solicitando este año 5.000 litros de agua.