Carbajosa de la Sagrada celebrará sus Fiestas del Señor del 5 al 7 de junio

Carbajosa de la Sagrada ya ha presentado la programación de las Fiestas del Señor 2026, que se celebrarán del 5 al 7 de junio con propuestas para todas las edades y una amplia participación de colectivos y programas municipales.

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Entre las actividades destacadas figuran el Festival Ecológico Proyecto Arbolar: Raíces y Ritmo, el Certamen de Pintura al Aire Libre, talleres, exposiciones, actividades deportivas y propuestas juveniles e infantiles.

La música volverá a tener un papel protagonista con pasacalles, charanga y las actuaciones de las orquestas Vulkano Show y Marsella en el Recinto Ferial. Tampoco faltarán los cabezudos, el Festival Provincial de Majorettes y las actividades para mayores.

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El acto central llegará el domingo 7 de junio con la Solemne Misa del Corpus y la procesión acompañada por la Agrupación Musical María Santísima de la Estrella.

El alcalde, Pedro Samuel Martín, ha invitado a los vecinos a disfrutar de unas fiestas “para encontrarnos, compartir y disfrutar de nuestro municipio”.