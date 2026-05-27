Santa Marta entrega los premios de la exposición Grandes Artistas V

El municipio de Santa Marta de Tormes ha entregado en la mañana de este miércoles los premios de la exposición Grandes Artistas V, enmarcados en el Día Internacional de los Museos.

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En total la exposición ha estado compuesta por siete trabajos del Colegio Carmen Martín Gaite, el IES Calisto y Melibea y los centros El Telar y Cueto de Asprodes, que podrán visitarse hasta el sábado en El Tormes.

El primer premio ha sido para los integrantes del Centro de Día El Telar y propuesta “Recuer2 de la Infancia”. Los ganadores han empleado un gran espejo como soporte al que se han incorporado latas.

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Segundo premio de los alumnos de 6º de Primaria del Colegio Carmen Martín Gaite por su obra “Tótem al sol”

El segundo premio ha recaído en los alumnos de 6º de Primaria del Colegio Carmen Martín Gaite por su obra “Tótem al sol” que han creado una pieza basada en el arte escultórico para crear una colorida estructura.

En tercer lugar, se ha premiado la obra “Miradas sobre Santa Marta”, de los alumnos de 1º de la ESO del IES Calisto y Melibea; una maqueta que ha sido elaborada con materiales reciclados.

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Tercer premio para la obra “Miradas sobre Santa Marta”, de los alumnos de 1º de la ESO del IES Calisto y Melibea