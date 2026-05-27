El Día del Ceramista abre un intenso fin de semana en Alba de Tormes

Alba de Tormes se prepara para un intenso fin de semana que arrancará este jueves con la celebración de las actividades conmemorativas del Día Internacional del Ceramista. Para conmemorar esta fecha y poner en valor el patrimonio etnográfico de la villa ducal, se ha organizado una visita interpretada y gratuita un coladeros restaurado por el consistorio. Los coladeros eran el lugar donde los alfareros preparaban el barro. El punto de encuentro para los asistentes se ha fijado a las 11:30 horas en la Plaza Mayor, desde donde se iniciará un recorrido a pie por el Camino de los Coladeros. La actividad es gratuita y sin inscripción previa.

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De cara al viernes, 29 de mayo, la actividad se trasladará a los ámbitos literario y musical. A las 17:00 horas, el Nuevo Edificio Multiusos de la calle Hospital acogerá una nueva sesión del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal José Sánchez Rojas. En este encuentro, que contará con entrada libre, la escritora Sonsoles Sánchez-Reyes presentará su libro titulado "Lo que perdieron los héroes".