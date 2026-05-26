Los vecinos de Alba ya pueden entregar sus colaboraciones para el Libro de Fiestas de este año

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha anunciado la apertura del plazo para la recepción de colaboraciones destinadas a la edición del Libro de Fiestas de este año, un libro que se publica tradicionalmente en el mes de octubre con motivo de las celebraciones patronales en honor a Santa Teresa de Jesús.

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Una convocatoria en la que pueden participar todos los vecinos que lo deseen con la aportación de artículos, poesías, poemas y material gráfico. Asimismo, el Consistorio hace un llamamiento especial para la recopilación de imágenes antiguas con el fin de enriquecer la habitual galería fotográfica, que sirve como memoria visual de la villa ducal.

Las personas interesadas en remitir textos e investigaciones podrán enviarlas en formato Word a la dirección de correo electrónico alcaldia@villaalbadetormes.com. De igual modo, existe la posibilidad de realizar la entrega de forma presencial acudiendo a la secretaría de alcaldía, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, aportando los archivos en un dispositivo pendrive.

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En cuanto a los requisitos técnicos, las colaboraciones escritas digitalizadas no deberán superar una extensión máxima de seis páginas por una sola cara, manteniendo un tamaño de letra mínimo de 10 puntos y un interlineado sencillo. Por su parte, los trabajos que se presenten en formato manuscrito tendrán un límite máximo de seis folios redactados a doble cara.