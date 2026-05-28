El alfarero Tomás Pérez imparte una clase práctica en Alba de Tormes para conmemorar el Día del Ceramista

El municipio de Alba de Tormes ha acogido este jueves un homenaje a la alfarería por el Día del Ceramista.

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En esta localidad salmantina conviven a día de hoy cuatro ceramistas que guardan un rico legado: Tomás Pérez y Tomás Pérez Martín, padre e hijo y los hermanos Íñigo y Óscar Dueñas, los cuatro pertenecen a familias dedicadas a este oficios desde hace varias generaciones.

En esta ocasión ha sido Tomás quien ha hecho las veces de profesor y ha explicado a varios participantes los entresijos principales de este oficio artístico y artesanal en un coladero restaurado por el Ayuntamiento hace un año.

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