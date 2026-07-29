Primer bolo de pretemporada para Unionistas. Y duelo ante un Segunda División. A partir de las 19:30 horas, el conjunto blanquinegro recibirá en el estadio Reina Sofía al Burgos. Será el estreno de Javi Medina en el banquillo salmantino.

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“Llevamos dos semanas de pretemporada y es pronto todavía. Lo más difícil que hay en el fútbol es construir. Vamos a tratar desde el primer día hasta el final de mayo en ser un equipo valiente y con personalidad. Tenemos que darle mucha naturalidad al resultado y darle estabilidad y naturalidad se pueden hacer buenas temporadas”, explica el propio Javi Medina.

No solo será el primer partido de Javi Medina con Unionistas, también llegará el estreno de otros muchos como Emilio Bernad, Morer, Luis Alcalde, Pau Ferrer o Dani González.