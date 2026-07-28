Aarón Piñán dice ‘no’ a la oferta de renovación de Unionistas

Desvelada la última incógnita en Unionistas. El extremo leonés Aarón Piñán ha declinado la oferta de renovación del club charro y no estará a las órdenes de Javi Medina.

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La situación estaba ‘cantada’ una vez comenzados los entrenamientos a las órdenes de Javi Medina y debido a que el leonés no había tomado una decisión sobre la propuesta de renovación. Aarón Piñán ha confirmado este martes a través de sus redes sociales que no acepta la propuesta realizada por Antonio Paz.